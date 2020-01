GNB capturó a ciudadano con un arma de fuego y municiones en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de un ciudadano con un arma de fuego y municiones en el estado Bolívar.

El General Rodríguez Cepeda refirió que el procedimiento fue realizado por efectivos militares adscritos al Destacamento 624, quienes capturaron al ciudadano Domingo Josué de Olivera Gámez (37), con un arma de fuego marca bersa, calibre 9mm, sériales alterados, con 02 cargadores y 57 cartuchos 9mm sin percutir.

Destacó que el procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía 5 del Ministerio Público por porte ilícito de arma de fuego.

El General Rodríguez Cepeda aseveró que en otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana fue detenido el ciudadano Pedro Rafael Rondón Sánchez (32), cuando se encontraba en una estación de servicio ubicada en la población de San Félix, llenando un tanque alterno que tenía improvisado el vehículo en donde se trasladaba.

Refirió que fue incautado un vehículo Marca Chevrolet, Modelo Chevette, Placas MDW-689, Color Rojo donde tenía el envase plástico oculto en el maletero del mismo.

«El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público para que ejecute las diligencias pertinentes, continuamos ejecutando en todos los rincones del estado Bolívar la operación Torniquete para evitar que mafias inescrupulosas contrabandeen combustible perjudicando a nuestro pueblo», resaltó el Comandante de la Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda.

