GNB capturó a ciudadano por desvió de medicinas del Hospital Uyapar en Puerto Ordaz.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un hombre por la presunta comercialización ilícita de medicamentos en el sector Core 8 del municipio Caroní.

El comandante de Zona N° 62 en el estado Bolívar, GB Adolfo Rodríguez Cepeda informó que gracias a la acción de patrullaje que mantienen efectivos del Destacamento N° 625, aprehendieron a un ciudadano en el sector Core 8 donde se presume que comercializaba un lote de medicamentos que habían sido extraídos de manera ilícita del Hospital Uyapar.

Se detalló que se le incautó un bolso tipo Koala con diferentes medicamentos (ampollas) que son utilizados para casos de emergencia (hipertensión, hemorragias, tratamiento Covid), los cuales están rotulados por el IVSS para ser administrados por la red de salud pública nacional.

El General de Brigada Rodríguez Cepeda precisó que el ciudadano detenido era empleado de dicho centro de salud y fue identificado como Eidilio Lire Pernalete.

El procedimiento fue puesto a orden del Ministerio Público

