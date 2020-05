GNB capturó a cuatro sujetos con armas de fuego en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante varios procedimientos realizados por efectivos militares del Comando de Zona N°62, fueron capturados cuatro ciudadanos portando armas de fuego en los sectores Santa Fe y El Saman del estado Bolívar.

Tal y como lo informó el Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «El Palmar» del Destacamento N°625 aprehendieron a los ciudadanos José Alejandro Torres Solano de 25 años y Carlos Alberto Gil Jiménez de 32 años, supuestos integrantes de la banda «Los Groobies» dedicada al robo y hurto de fincas y abigeato, en el sector Santa Fé del municipio Padre Pedro Chein.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que a los detenidos le incautaron un facsímil tipo pistola, una escopeta calibre 16 mm, una motosierra de marca Still color Naranja y un decodificador.

Destacó que fue notificado el Ministerio Público por los delitos de robo frustrado, porte ilícito de arma de fuego, agresión y lesiones.

Capturados dos más en el municipio Angostura

El G/B Rodríguez Cepeda comandante de Zona N°62 manifestó que en otro procedimiento realizado por militares de la Segunda Compañía del Destacamento N°620, fueron apresados dos ciudadanos en la plaza «El Saman» de la parroquia San Francisco de Asís, del municipio bolivariano Angostura.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Luis Omar Ramírez Barrera de 34 años de edad y Leoner Alfredo Gil de 24 años de edad a quienes al momento de realizarles una inspección corporal le incautaron una pistola sin marca con los seriales devastados, calibre 9 mm y un cargador de pistola contentivo de dos Cartuchos calibre 9 mm sin percutir y un revolver marca AmadeoRossi de fabricación Brasilera, seriales F403161 calibre 357 mm con cuatro cartuchos sin percutir.

Puntualizó que fue notificada la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en el estado Bolívar para que realice las actuaciones correspondientes.

