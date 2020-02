(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 capturaron a dos ciudadanos con un envoltorio de tamaño regular de presunta marihuana, en la población de San Félix del estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento se llevó a cabo en la vía principal del sector Francisca Duarte, cuando militares del Destacamento de Seguridad Urbana capturaron a los ciudadanos Joshua Enoc Farías Teresen (30) y Yennimar María Yepez Rojas de 26 años de edad.

“Estas personas se trasladaban a bordo de un vehículo marca Ford, modelo Fiesta Power, color gris, placas AB979KF, y tenían en su poder un envoltorio de presunta marihuana con un peso aproximado de 512 gramos, además se le incautó dos teléfonos celulares”, indicó el General Rodríguez Cepeda.

El Comandante Rodríguez Cepeda refirió que fue notificada la fiscalía N° 14 en competencia de droga del Ministerio Público en el estado Bolívar.

Dos detenidos por porte ilícito

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N° 624. Fueron capturados los ciudadanos Jonathan José Urbaez Marcano (26) y Diana Carolina Carrasco Romero (22) con un arma de fuego.

El General Rodríguez Cepeda destacó que incautaron un arma de fuego tipo pistola, marca Lorcin calibre 380, sin serial visible, con un cargador sin cartuchos y cinco cartuchos calibre 7, 62 x 39, sin percutir.

Destacó que dicho procedimiento fue puesto a orden de la Fiscalía 5ta del Ministerio Público.

GNB capturó a dos ciudadanos con droga en la población de San Félix del estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno