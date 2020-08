GNB capturó a dos ciudadanos durante robo a unidad de transporte público el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N°62 capturaron en flagrancia a dos ciudadanos cuando perpetraban un robo a usuarios de una unidad de transporte público, a la altura de la avenida Libertador del municipio Angostura del Orinoco en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N°621 en el sector Feria de las hortalizas – la casa de piedra, incautándose un arma de fuego tipo facsímil. Fue notificado el Ministerio Público para que ejecute las diligencias pertinentes.

Asimismo el G/B Rodríguez Cepeda informó que durante labores de patrullaje en las inmediaciones de el Paseo Meneses, efectivos militares adscritos al escuadrón motorizado del Destacamento N°621 capturaron a dos sujetos al momento que se encontraban hurtando equipos electrónicos puntos de ventas en un local comercial cercano, » los ciudadanos detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar», refirió el Comandante de Zona N°62.

Dos detenidos por hurto de combustible

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana, fueron aprehendidos dos ciudadanos hurtando 280 litros de combustible en una estación de servicio de la población de San Félix.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Rob***Jesús***vin Carballo (32) y Juan José ***ino L**z (28), a quienes aprehendieron en el sector El Roble, con 14 pimpinas de 20 litros cada una para un total de 280 litros de combustible tipo Diesel, 01 bateria de carro, 01 pila de carro, 01 rollo de cable y 01 rollo de manguera, notificándose al Ministerio Público de dicho procedimiento.