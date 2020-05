GNB capturó a dos ciudadanos por hurto de material estratégico en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Dos ciudadanos fueron detenidos en flagrancia cuando hurtaban 20 kilogramos aproximadamente de material estratégico (cobre) en la empresa Ferrominera del Orinoco, ubicada en el municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares de la Primera Compañía del Destacamento N°625, quienes aprehendieron a los ciudadanos José Alexander Yánez García (19) y José Froten Yeguez (23).

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que fue notificado el Ministerio Público en la entidad de dicho procedimiento.

Detenida ciudadana por abuso sexual

Una comisión de efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «El Pao» del Destacamento N°627 aprehendieron a una ciudadana luego de ser denunciada de haber abusado sexualmente de un menor de 10 años.

El G/B Rodríguez Cepeda indicó que la mamá del menor informó que la ciudadana Lilisbeth del Valle Caraballo de 42 años era señalada por la víctima como responsable de haber cometido dichos actos ilícitos en su contra.

Refirió que fue puesta a la orden de la Fiscalía 13°del Ministerio Público en la ciudad de Puerto Ordaz por los delitos de abuso sexual y actos lascivos en contra de un menor de edad.

En : Noticias Nacionales