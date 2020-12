GNB capturó a dos colombianos integrantes de un GEDO transfronterizo en el estado Bolívar

GNB capturó a dos ciudadanos colombianos integrantes de un grupo de delincuencia organizada transfronterizo en el estado Bolívar

Mientras realizaban labores de patrullaje de inspección y escudriñamiento en la población Los Pijiguaos del municipio General Manuel Cedeño, efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron a dos sujetos de nacionalidad colombiana, integrantes de un grupo generador de violencia, también dedicados al robo y extorsión en la localidad.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 de la GNB en el estado Bolívar, informó que la acción fue ejecutada por funcionarios del Destacamento N° 626, logrando la captura de los antisociales, que ya habían sido denunciados en numerosas oportunidades por mantener en zozobra a los habitantes de las distintas comunidades de la Parroquia Los Pijiguaos del municipio General Manuel Cedeño.

Los dos ciudadanos detenidos fueron identificados como José Avilio Guizan alias (Dario), de 39 años de edad, y David Alexander Olivo, alias (Rodríguez) de 25 años de edad, ambos de nacionalidad colombiana.

El GB Rodríguez Cepeda detalló que en el procedimiento se incautaron dos (02) armas de fuego, una pistola marca Beretta modelo PX4, serial PX46484, color negro, calibre 9mm y una (01) pistola marca Beretta, modelo F92, serial 433340, color plateada, calibre 9mm, tres (03) cargadores de armas de fuego calibre 9mm y treinta y un (31) cartuchos calibre 9mm sin percutir.

Manifestó que la Guardia Nacional Bolivariana se mantiene alerta y en completo apresto operacional para resguardar y garantizar la seguridad de la nación, en especial contra estos grupos delincuenciales transfronterizo,

El caso fue informado y puesto a la orden del Ministerio Público del estado Bolívar.

