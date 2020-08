GNB capturó a dos integrantes del GEDO «El Perú» en El Callao estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Una nueva detención realizó la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar, combatiendo las mafias que mantienen azotado al pueblo minero de El Callao.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que comisiones mixtas de efectivos militares adscritos al Destacamento N°624, Destacamento de Comandos Rurales N°628 y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) capturaron a otros dos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «El Perú» en el sector La Gasolina del municipio El Callao.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Marcos Alonzo Navarro Blanca (24) alías «El Picoro» quien resultó estar solicitado por el Juzgado Quinto de Control de Puerto Ordaz, por el delito de Secuestro, según expediente FP12-P-2020-2090, de fecha 20/03/2020, «este sujeto se encuentra en la lista de los 10 más buscados por organismos de seguridad en el estado Bolívar», aseveró el Comandante de Zona.

Asimismo indicó la detención del ciudadano Sergio Eduardo Lastra Ruiz (28) alías «Lastra» señalado de cobrar las extorsiones a habitantes y comerciantes de la población minera.

«Estos ciudadanos al notar la presencia de comisiones militares emprendieron la huída hacia una vivienda del sector, siendo hallados en una estructura tipo búnker, al momento de su captura le incautaron 10 envoltorios de presunta marihuana con un peso aproximado de 30 gramos, 01 Cartucho Calibre .50mm, 20 cartuchos calibre 7.62×39 mm, un cargador de pistola marca Glock calibre 9×19 mm con 05 cartuchos, un arma de fuego de fabricación no industrializada calibre 12 y un radio transmisor portátil marca Baofeng, modelo BF 888S», manifestó el G/B Rodríguez Cepeda.

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar