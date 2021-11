GNB capturó a evadido de la justicia con 20 proyectiles en Charallave

Prensa CZGNB-44

Como Carlos Eduardo Zapata Ramírez de 30 años quedó identificado el ciudadano detenido con 20 proyectiles calibre 9, cuando uniformados del Destacamento 442 (D442), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-Miranda), se encontraban realizando patrullaje y búsqueda en el sector La Mata de Charallave.

Continuando con la lucha frontal contra grupos delictivos emprendida por el Comandante de la Zona de Defensa Integral Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-Miranda, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los castrenses mantienen dispositivos de seguridad las 24 horas del día, arrojando resultados positivos.

Durante las labores de patrullaje, los funcionarios procedieron a darle la voz de alto a Zapata Ramírez, quien intentó evadir la comisión, al momento de la revisión le decomisaron los proyectiles, además presentó requerimiento emanado del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, por el delito de robo agravado de vehículo.

Gracias a los planes de seguridad implementados por el Comandante General de la GNB, Mayor General Juvenal Fernández López, se ha logrado mantener la sensación de seguridad y paz en la entidad mirandina.

