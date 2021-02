GNB capturó a integrante de la banda “Los Brasileros” por tráfico de personas en Bolívar

Cumpliendo instrucciones del M/G. Fabio Zavarse Pabón, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, efectivos militares adscritos al Comando de Zona GNB Nº 62, en el estado Bolívar, dieron captura a un ciudadano por estar presuntamente involucrado en el tráfico ilegal de migrantes.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona Nº62 en el estado Bolívar, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, quien detalló que la captura de Antonio José Mederos Salaya, se llevó a cabo en el P.A.C. Peaje Guayana, cuando los uniformados detectaron la presencia de dos ciudadanos de nacionalidad bangladesí, que viajaban con destino a la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Agregó Rodríguez Cepeda, que dicho ciudadano presuntamente forma parte de una organización delictiva conocida como “Los Brasileros”, dedicados a movilizar personas extranjeras evadiendo los controles migratorios y sanitarios, logrando ingresarlos de forma ilegal por la frontera entre Venezuela y Brasil, con cobro en moneda extranjera.

En el procedimiento fueron incautados tres celulares, treinta dólares en efectivo y los pasaportes de ambos ciudadanos extranjeros, quedando todos a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

GNB capturó a integrante de la banda “Los Brasileros” por tráfico de personas en Bolívar was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales