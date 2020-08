(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante labores de patrullaje y supervisión en las adyacencias del mercado municipal de San Félix, fue detenido un ciudadano portando un arma de fuego tipo pistola, calibre 380mm marca Taurus con los seriales devastados y tres cartuchos sin percutir.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares del Destacamento N°625, capturaron a Alexander Henrique Guzmán Yanse (38), quien forma parte del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «La Grúa» el cual mantenía azotados a comerciantes y usuarios cobrando extorsiones en dicho establecimiento comercial ubicado en el municipio Caroní.

Resaltó que fue notificado el Ministerio Público para que ejecute las diligencias pertinentes al caso.

*Retenido vehículo y combustible*

En otro procedimiento realizado por militares del Punto de Atención al Ciudadano «Peaje Guayana» del Destacamento N°625 fue retenido un vehículo particular marca Fiat modelo siena, color plomo, placa AA243MG, en estado de abandono, el mismo poseia en su interior cinco recipientes plásticos de setenta litros cada uno, para un total aproximado de 350 litros de combustible tipo gasolina.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que el hallazgo se realizó durante labores de patrullaje y supervisión en el sector San Jacinto, ubicándose el automotor en una zona boscoza.

Mencionó que fue notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Bolívar.

GNB capturó a integrante del GEDO «La Grúa» en la población de San Félix del estado Bolívar was last modified: by

En : Noticias Nacionales