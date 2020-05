(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Un nuevo golpe a la delincuencia organizada propinó la Guardia Nacional Bolivariana con la captura de cinco integrantes de la organización delictiva «Los Gasolineros de San Félix», dedicada al robo y hurto de combustible en estaciones de servicio de esa localidad en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares del Destacamento de Seguridad Urbana aprehendieron en flagrancia a los ciudadanos Carlos Bolívar de 23 años, José Flores de 25 años, Albert Carrasquel de 18 años, Yubert Moreno de 28 y Deivis Moreno de 30 años cuando se encontraban hurtando combustible de una estación de servicio ubicada en la avenida Manuel Piar de la población de San Félix.

“Estos ciudadanos se encontraban sustrayendo gasolina por la boca de los aforos de los tanques subterráneos, al momento de su captura se incautó un vehículo tipo moto, marca Empire, modelo Arsen II 150, color azul, placas AE0E76G, varios envases plásticos de diferentes capacidades, una pila de bomba de gasolina de vehículo automotor, doce metros aproximadamente de manguera plástica y cable de electricidad», resaltó el G/B Rodríguez Cepeda.

Puntualizó que fue notificado el Ministerio Público en el estado Bolívar por los delitos de hurto de material estratégico y contrabando.

NOTA DE PRENSA GNB

GNB capturó a integrantes del GEDO «Los gasolineros de San Félix» en el estado Bolívar was last modified: by

En : Noticias Nacionales