GNB capturó a mineros ilegales en área de seguridad del complejo Hidroeléctrico Macagua

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de cinco ciudadanos, que ejercían labores de minería ilegal en un área de seguridad del Complejo Hidroeléctrico de Macagua en el estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda indicó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «La Llovizna» del Destacamento N° 627, quienes aprehendieron a los ciudadanos Iván Ramón Delgado Tarife (26), Eduardo José Fajardo Zapata (25), Luis Alexander Azocar Chacón (32), Josman Jesús Santaella Flores (35) y Yunni Kelvin Martínez Brito (28) tras incautarle tres bateas de fabricación artesanal, dos palas de hierro y un cuñete contentivo de arena.

Puntualizó que fue notificada la Fiscalia Tercera con competencia ambiental del Ministerio Público en el estado Bolívar, por la presunta contravención en el Artículo 37 de la Ley Penal del Ambiente.

Recuperado armamento robado en asalto del Fuerte Luepa

El G/B Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares de la Tercera Compañía «San Ignacio» del Destacamento N°623 en el municipio Gran Sabana, hallaron en una zona boscosa del eje carretero de la Troncal 10, un Lanzador múltiple Calibre .40mm serial 06/00558 S con Mira Optrónica serial SR3-01-0771 y cinco cartuchos Calibre. 40mm sin percutir y uno percutido, perteneciente al Batallón 513 «Mariano Montilla ubicado en Luepa, que fue asaltado durante el mes de Diciembre por un grupo desestabilizador y apátrida.

«Nuestros centinelas recuperaron el armamento robado durante el asalto al Fuerte Luepa a mediados del mes de Diciembre, y con el cual hicieron frente a comisiones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, continuamos en batalla por la paz y suma felicidad del pueblo bolivariano», indicó el Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda

