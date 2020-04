GNB capturó a presunto homicida de menor en San Félix estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 capturaron a un ciudadano en el barrio El Centro de la población de San Félix, presuntamente responsable del homicidio de una menor desaparecida desde el pasado 04 de abril y posteriormente hallada en una zona boscosa de la localidad.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda identificó al ciudadano como Ismeldo José Villegas de 44 años, quien fue señalado por la comunidad como autor del hecho, y luego de un arduo operativo de búsqueda y captura fue aprehendido por militares del Destacamento de Seguridad Urbana.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que dicho procedimiento fue notificado ante la Fiscalía 10 del Ministerio Público y el detenido fue entregado al CICPC sub delegación Guayana.

