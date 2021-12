GNB capturó a solicitado con 10 proyectiles en Charallave

NDP Prensa CZGNB-44

En el sector Las Brisas de Charallave centinelas del Destacamento 442 (D442), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), detuvieron a Anderson Hernán Sánchez Díaz, quien presentó requerimiento por el delito de estafa.

Al momento que los efectivos se encontraban patrullando en el marco del operativo Navidades Seguras 2021, avistaron al ciudadano, quien intentó darse a la fuga, por lo que los funcionarios le dieron la voz de alto, al momento de hacerle la inspección le decomisaron 10 proyectiles, calibre 9.

Este procedimiento es muestra de la efectividad en los planes establecidos por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez.

Tras la detención, el hombre quien es requerido desde el mes de septiembre del 2021, fue puesto a la orden del Ministerio Público del estado Miranda, para continuar con el procedimiento.

