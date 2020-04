GNB capturó a tres ciudadanos por hurto de un establecimiento comercial en la población de San Félix

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de 03 sujetos por presuntamente estar incursos en el hurto de un local comercial en la población de San Félix del estado Bolívar.

El G/B Rodríguez identificó a los detenidos como Ángelo José Nápoles Pereira de 20 Años de edad, Daniel Enrique Noyan Betancourt de 26 años y César Andrés Hernández Lolvez (32) quienes fueron aprehendidos por militares del Destacamento de Seguridad Urbana en la parroquia Simón Bolívar.

“A estos ciudadanos le incautaron una ponchera limpiadora de pies, cinco vitaminas marca rolda, una ponchera color azul, tres lámparas uv para uñas, diecinueve fórmulas intensiva nutritiva capilar, dos cajitas de pintura de cabello, dos cepillos para cabello, ocho paquetes de ligas para cabello, una loción espumosa, un removedor de esmalte, dos lámparas portátiles marca beauty style propiedad del local que hurtaron”, aseveró el Comandante de Zona N° 62.

Destacó que fue notificada la Fiscalía de Guardia en el Ministerio Publico del estado Bolívar.

En otro procedimiento el G/B Rodríguez Cepeda informó que militares de la Brigada Motorizada del Destacamento de Seguridad Urbana capturaron al ciudadano Diego Jesús Maurera de 18 años de edad luego de ser denunciado de haber hurtado un establecimiento comercial ubicado en el centro de San Félix.

El Comandante de Zona N° 62 resaltó que le incautaron un caucho marca Royal passenger serial 175/70r13, un caucho marca Antores serial 175/70r14, un caucho marca fujisaki serial 175/70r13, un caucho marca Royal Road serial 185/65r14, un caucho Marca Duraturn serial 185/65r14, un caucho marca coopertires serial 165/70r13 y una Herramienta metal (chícora).

Fue notificada la Fiscalía de Guardia en el estado Bolívar.

