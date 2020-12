GNB capturó a tres integrantes del G.E.D.O. «El Perú» en el Callao por rapto y tratos crueles

Continuando la firme lucha contra la delincuencia y las mafias que mantienen azotado a la población de El Callao, la Guardia Nacional Bolivariana realizó una nueva detención en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón y dando respuesta a una denuncia interpuesta por una ciudadana quien manifestó fue objeto de rapto, vejaciones y tratos crueles, una comisión conjunta de efectivos militares del Destacamento de Comandos Rurales N°628 y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desplegaron un operativo en la localidad logrando la captura de tres sujetos que conforman Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Perú”.

El GB Rodríguez Cepeda preciso que los antisociales quienes al percatarse de la comisión emprendieron la huida a una zona boscosa siendo encontrados en una vivienda ubicada en el sector Chile Arriba, municipio El Callao del estado Bolívar, en el en el sitio fueron hallados evidencias de interés criminalístico.

Asimismo señaló que los ciudadanos detenidos fueron identificados como Jonathan Leonardo González Yánez, Héctor Jesús Paredes Cedeño y Yultrith Fabiola Suárez Castillo quienes fueron identificados por la víctima.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

