GNB capturó a tres integrantes del GEDO «Los Amazonias» en el estado Bolívar

Como Elías José ***par ***a, ***or Andrés *iano** Sucre y *n H*enrique ****rito fueron identificados tres integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado «Los Amazonios» en el estado Bolívar, dedicados a la extorsión, hurto, robo y extracción de combustible de las Empresas Básicas.

La información fue suministrada por el Comandante de la Zona N° 62 Bolívar, GB Adolfo Rodríguez Cepeda quien indicó que tras acciones de patrullaje de seguridad en la Empresa Estatal PDVSA planta SISOR Puerto Ordaz, efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a los integrantes del grupo delictivo quienes se encontraban extrayendo combustible en las instalaciones de la empresa.

Durante el procedimiento se incautaron ochenta (80) litros de gasolina almacenados en cuatro bidones plásticos, además de dos (02) facsímil de pistola.

El GB Rodríguez Cepeda precisó que dicho grupo delincuencial está radicado en los sectores de Core 8, Las Amazonas y 338, de la parroquia Unare en el municipio Caroní.

El caso fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público.

