GNB capturó a tres sujetos con 24 toneladas de material ferroso en el estado Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendió a tres sujetos cuando transportaba 24 toneladas de material ferroso de manera ilegal.

La información la dio a conocer el GB Adolfo Rodríguez Cepeda, comandante de la Zona N° 62 de la GNB en el estado Bolívar, precisó que el en el procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N° 625, durante labores de patrullaje en el sector Core 8 de Unare realizaron la detención de los tres sujetos cuando se encontraban transportando el referido material.

Refirió que le retuvieron un vehículo tipo camión de carga, placa A***A6A, color rojo, en la que transportaban 24 toneladas de material ferroso tipo chatarra, sin ningún tipo de permisología emitida por las autoridades competentes.

Los detenidos fueron identificados como *uel **Rod***ez Rodríguez de 50 años de edad, ****ngel Gutiérrez *cía **de (44) y **an ***rto ***ay (24).

El Procedimiento fue notificado a la Fiscalía 3ra del Ministerio Publico en Materia de Material Estratégico.

