GNB capturó a tres sujetos con arma de fuego en el municipio Caroní del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62).-El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de tres ciudadanos portando un arma de fuego, señalados de cometer robos, hurtos y abigeato en el sector El Retumbo, del municipio Caroní en el estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que el procedimiento fue realizado por militares del Punto de Atención al Ciudadano “La Chinita” del Destacamento N° 627, quienes aprehendieron a los ciudadanos José Manuel Bolívar Márquez de 25 años de edad, Argenis Rafael Herrera de 19 años de edad y Efraín José Hernández Contreras de 18 años de edad, supuestos integrantes del Grupo de Estructurado de Delincuencia Organizada “Los Toreros”.

Resaltó que durante el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo escopeta, sin marca comercial ni seriales visibles, dos cartuchos percutidos y 300 kilogramos de carne de toro, notificándose al Ministerio Publico en el estado Bolívar.

