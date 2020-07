GNB capturó integrante del GEDO “Los Pelaos” en la población de Macagua del estado Bolívar

(Prensa CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 capturaron a un ciudadano por porte ilícito de arma de fuego en el sector 23 de enero de la población de Macagua, municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares del Destacamento N° 627 acantonados en el Punto de Atención de Ciudadano aprehendieron al ciudadano Ever Daniel Farías Castillo de 26 años, quien portaba un arma de fuego tipo revolver sin marca ni seriales visibles con tres cartuchos.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que según investigaciones dicho ciudadano forma parte del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “Los Pelaos” que mantiene azotados a los habitantes de dicha localidad.

Resaltó que fue notificado el Ministerio Público en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes al caso.