GNB decomisa 7 mil litros de combustible en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana decomisó 7 mil litros de combustible destinados al contrabando en el municipio Caicara del Orinoco del estado Bolívar.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 indicó que durante labores de patrullaje en la comunidad Indígena Ekunai, efectivos militares del Destacamento N°626 junto a funcionarios de la 53 Brigada de Infantería de Selva realizaron el procedimiento donde quedó retenido un vehículo marca: Chevrolet, modelo C-60, clase Camión, color Beige, año 1.970, placas: A35****, de plataforma con baranda que transportaba siete mil (7.000) litros de combustible (Diésel) de manera ilegal sin documentación que avalara su origen y procedencia.

En la operación resultaron detenidos dos ciudadanos quienes fueron identificados como: Jo**** Betancourt ***y * Betancourt Pere***z quienes estarían incursos en el delito de contrabando de combustible.

Rodríguez Cepeda aseveró que la GNB se mantiene desplegada para erradicar las mafias que pretenden negociar de manera ilícita el combustible en el territorio nacional.

El caso que a la orden del Ministerio Público.

