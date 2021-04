GNB desarticula a «Los Menores» en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana continúa en combate contra la delincuencia organizada logrando desmantelar a un grupo delictivo dedicado al robo y hurto en el municipio Caroní.

Así lo señaló el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar quien cumpliendo los lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB y dando respuesta a denuncia recibidas por habitantes de la jurisdicción, efectivos militares adscritos al Destacamento N° 625 en atención a una denuncia dieron captura de dos ciudadanos y un adolescente integrantes de esta banda denominada «Lo Menores».

Preciso que los antisociales identificados como Luis Alexander López López y Jehová José Caraballo Contreras junto al joven de 17 años de edad fueron detenidos en el sector San Jacinto II de la parroquia Unare.

Incautándoles durante su aprehensión un (1) arma de fuego tipo Escopeta, marca J.J. Sarasqueta, calibre 12, serial 29343, Seis (6) cartuchos calibre 12, cinco de ellos percutidos, un (1) Facsímil con características similares a la de un arma de fuego tipo pistola, una (1) prenda de vestir tipo pasamontaña, una (1) máquina desmalezadora marca Powersul, una (1) Cizalla, dos (2) Reloj de pulseras y un (1) Taladro de mano marca Black Decker.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en la entidad

