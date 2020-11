GNB desarticula banda dedicada al hurto de combustible de planta de PDVSA

La Guardia Nacional Bolivariana mantienen las acciones de combate al tráfico y venta ilegal del combustible venezolano, es por ellos que cuando realizaban labores de patrullaje y vigilancia Planta PDVSA SISOR, que se encuentra en instalaciones de la Empresa Básica C.V.G Bauxilum, aprehendieron a tres ciudadanos por el hurto de combustible.

El GB Adolfo Rodríguez Cepeda informó, que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón efectivos militares del Destacamento N° 625 dieron captura a tres ciudadanos que tras ser sorprendidos sustrayendo gasoil de las tuberías de suministro de combustible en la empresa estatal.

En el hecho, fueron incautados tres (03) tambores con seiscientos sesenta (660) litros y de gasoil, dos (02) mangueras de plástico de 1″ de 90 metros.

El GB Rodríguez Cepeda preciso que los detenidos identificados como **lkis****vis Sánchez Morillo, ***oto Correa **jica, y Jo*e* Javier ***z ***, integraban un grupo delictivo dedicados a la sustracción ilegal de combustible, sabotaje de instalaciones básicas en la entidad y al hurto de material estratégico.

El caso fue notificado a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, con competencia en Materiales Estratégicos para que continúe con las averiguaciones pertinentes.

GNB desarticula banda dedicada al hurto de combustible de planta de PDVSA was last modified: by

En : Noticias Nacionales