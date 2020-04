GNB desarticula banda que robaba material estratégico de la Central Hidroeléctrica del GURI

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 capturaron a cinco sujetos vinculados en el hurto de un lote de material estratégico, de los almacenes y talleres del Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar El Guri en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N° 622, quienes incautaron una zona boscosa adyacente a la central eléctrica varias piezas y partes de hierro, metal, aluminio y cobre.

El General Rodríguez Cepeda refirió que los detenidos responden a los nombres de Alirio Álvarez Marrera (62), José Daniel Rivero Arteaga (25), Alfredo Alexander Larez (32), Alinson Deivis Brito (29) y Antony Emiro Álvarez Brito (35) quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

En : Noticias Nacionales