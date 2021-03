GNB desarticula GEDO «Los Cucos de la Sabanita» en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana continúa su batalla contra la delincuencia organizada que atenta contra la paz y tranquilidad de la población en el estado Bolívar, logrando la aprehensión de tres sujetos que conformaban un grupo delictivo dedicados al robo y hurto en el municipio Piar.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62, el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB y en atención a denuncia interpuesta efectivos militares del Destacamento N° 625 capturaron a estos tres delincuentes que cometían delitos contra los habitantes del sector Sucutum de la población de Upata.

Rodríguez Cepeda identificó a los ciudadanos arrestados como José Giland Lezama (22), César Humberto Baun Martínez, (23) y Jesús María Baun Martínez (20) a quienes se les incauta durante su detención un arma de fuego tipo Escopeta, cañón modificado sin marca, calibre y seriales visibles, otra Escopeta, calibre 16, marca Pander, modelo SB1 y un flower tipo escopeta sin marca ni seriales visibles.

*Detenida mujer con droga*

En otro procedimiento realizado en por funcionarios militares del Destacamento N° 624 en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “Las Claritas” fue apresada una ciudadana que transportaba de manera oculta en un bolso, dos (02) envoltorios de presunta droga denominada Marihuana, con un peso bruto aproximado de doscientos treinta (230) gramos.

El G/B Rodríguez Cepeda mencionó que la mujer quedo identificada como Yecenia Yecimar Petrovice Gutiérrez quien al momento de su captura se transportaba a bordo de un vehículo tipo moto, marca Empire, modelo Horse, placas AA2V92I.

Ambos casos fueron puestos a la orden del Ministerio Público en la entidad para que ejecute las acciones pertinentes.

