GNB desarticuló GEDO dedicado al tráfico de connacionales por Santa Elena de Uairén

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de 12 personas que formaban parte de una organización delictiva dedicada a coordinar el tránsito de personas desde Brasil por trochas el estado Bolívar, para luego trasladarse con Salvoconductos y pruebas rápidas de Covid-19 falsas, evadiendo los protocolos de salud y seguridad de la OMS, MPSS y Migración de Venezuela en la población de Santa Elena de Uairén.

El G/B Rodríguez Cepeda recalcó que los detenidos trabajaban bajo fachadas de Agencias de viaje y empresas de turismo con ramificación internacional en U.S.A – Brasil- Chile y Venezuela para coordinar los traslados, ofreciendo paquetes de viajes cuyos precios oscilaban entre 900$ y 1800$ de acuerdo a las necesidades de las personas que requerían cruzar los límites fronterizos evadiendo a las autoridades.

“En el marco de una Operación Militar ordenada por la Redi Guayana, fue desarticulado este Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada en el cual laboraban 04 empleados públicos, doctores y empleados de la Alcaldía que coordinaban la emisión de salvoconductos falsos y comercialización de pruebas para el despistaje rápido del virus COVID-19 con resultados negativos para evadir de esta manera los controles y medidas reglamentarias decretadas por el Ejecutivo Nacional para la prevención y combate del Coronavirus”, indicó el Comandante de Zona N° 62.

Asimismo identificó a los detenidos como Daissy Marivy Blanco Tovar (26), Yanny Galán Rosabal (36), Alejandro José Poleo Méndez (35), Delicia Manuel Chacare Yute (49), Natacha Carolina Lezama Subero (46), Argentina Esther Álvarez Villilo (39), Juvenal Alberto Valeria Moreno (56), Cisto Asdrúbal Brandy Pereira (53) Panel Rafael Yusti Espinoza (29), Leonardo José Rivas Cedeño (27), Elío Enain Mejías (39), Anyelli Fiorella Rodríguez Figuera (38) quienes formaban parte de las empresas de viajes y turismo y tenían ramificaciones en U.S.A, Brasil, Chile y Venezuela desde donde captaban a los clientes.

El Comandante de CZGNB-62 puntualizó que los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en el estado Bolívar.

