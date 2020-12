GNB desmantela banda delictiva “Los Cobreros” dedicados a extorsionar comerciantes en el estado Bolívar

Dos integrantes de una banda dedicada a la extorsión y cobro de vacuna, fueron capturados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana municipio Roscio del estado Bolívar.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien manifestó que los mismos integraban un grupo delictivo denominado “Los Cobreros”, el procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento N° 624, mediante labores de inteligencia, en el sector La Logia del municipio Roscio.

A los aprehendidos señalados por extorsión y cobro de vacunas a comerciantes de la localidad se les incautaron un (01) arma de fuego, tipo revolver, sin marca visible, con los seriales devastados calibre 38 mm, un (01) arma de fuego tipo pistola marca Prieto Berretta Calibre 7,65 mm, y seis (06) cartuchos sin percutir.

Los detenidos quedaron identificados como ***er Abraham*** Pérez y Y**i Manuel ***a González, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.

