GNB desmantela Banda «Los Guaros» en el estado Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lograron desmantelar a una peligrosa banda dedicada al robo de ganado y secuestro breve en el estado Bolívar.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó dando cumplimiento a las instrucciones del M/G Fabio Zavarse Pabón, efectivos militares del Destacamento N° 625 en respuesta a denuncia realizada por el robo de ganado, intento de secuestro y extorsiones, logrando la captura de los integrantes de este grupo delictivo.

Rodríguez Cepeda precisó que tras la activación de un despliegue de seguridad y patrullaje en el sector Mata Rica de Unare municipio Caroní, fueron arrestados Segundo Rafael Suárez alias «El Guaro» y Ernesto Jesús Rodríguez Piña a quienes se les incautaron durante el procedimiento dos arma de fuego tipo escopeta, un radio portátil marca HQT y 7 cartuchos de distintos calibres.

De igual manera señaló que en el PAC «Peaje de Guayana» militares practicaron la detención de otros tres sujetos que conformaban esta banda los mismos se movilizaban en un vehículo marca Ford, modelo Super Duty, color blanco, año 2014, placa A75CB5M, transportando dos (2) equipos de telefonía celular, cincuenta (50) kgs. de carne de res, una (1) máquina tipo motosierra, marca Stihl, serial ilegible, una (1) máquina de soldar marca Lincoln, modelo AC-225, color rojo, serial ilegible, una (1) máquina desmalezadora tipo bastón, marca Toyama y un (1) congelador marca Viotto, color blanco.

A los antisociales se les encontró en su poder un arma de fuego tipo Escopetín, marca Covavenca, serial 15828, calibre 12, un (1) arma de fuego tipo Escopeta, marca Ardson, calibre 12, y un (1) arma de fuego tipo Rifle, marca ilegible, calibre 22.

Los aprehendidos quedaron identificados como Alexander Guzmán Avila Cuello, José Ramón Medina Azocar y Luis Eduardo Medina Azocar.

El G/B Rodríguez Cepeda manifestó que este grupo delictivo era señalado por mantener en zozobra a agroproductores de la zona.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de la entidad.

