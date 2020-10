GNB desmantela banda «Los Yankee» dedicada a la venta de cupos en estaciones de servicio

Cumpliendo instrucciones del Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Fabio Zavarse Pabón, Tres (03) hombres y una (01) mujer fueron capturados por funcionarios del Destacamento N° 625, por vender cupos para abastecer combustible en estaciones de servicio ubicadas en el municipio Caroní.

El comandante de Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que durante labores de patrullaje para garantizar el resguardo y seguridad de los usuarios que acuden a surtir combustible a sus vehículos, recibieron información que habían unas personas que ofrecían puestos en las colas a cambio de divisas.

El procedimiento fue realizado en la avenida Atlántico de Puerto Ordaz.

El G/B Rodríguez Cepeda identifico a los cuatro (04) detenidos como M**el Reina Vargas Vives (25), ***nifer S**ey Vargas Vives (24), J**n Alejandro Ramírez Ramírez (22) y **tor **va Ortuñez (23), quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Para finalizar el comandante de Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda índico que la Guardia Nacional Bolivariana se mantendrá desplegada en cada estación de servicio del estado Bolívar, para garantizar que nuestro pueblo surta combustible en sana paz y tranquilidad.

