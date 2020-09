GNB Desmantela banda y captura a 03 integrantes por hurto de combustible en instalaciones de PDVSA

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda informo que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, se efectuó la captura de 03 integrantes de la banda «Los Gasolineros» dedicados a hurtar combustible en las instalaciones de PDVSA estado Bolívar.

G/B Rodríguez Cepeda, enfatizó que efectivos militares del P.A.C Puente Orinoquia del Destacamento 625, mediante labores de inteligencia, lograron la captura en flagrancia de Johan Elías Martínez Quintero (18), Gregorio Guevara Martinez (27), Carlos Alfredo Camaure Martínez (29), quiénes se encontraban extrayendo de la Empresa Estatal PDVSA planta SISOR Puerto Ordaz, seis (06) bidones con capacidad de 20 litros c/u contentivos en su interior de combustible (Gasolina), que serian comercializados ilícitamente en zonas residenciales de la ciudad.

Reitero que el procedimiento fue puesto a orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del estado Bolívar.

