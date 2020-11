GNB desmantela depósito clandestino con 1680 litros de combustible en La Paragua

En el marco de la lucha contra el contrabando y comercialización ilícita de combustible, funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana lograron desmantelar un depósito clandestino en el municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar.

Así lo índico el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien informó que como parte de las acciones desarrolladas por militares adscritos al Destacamento N° 620 efectuaron el desmantelamiento de un depósito clandestino de combustible ubicado en el Sector la Antena Movistar de la Población La Paragua del municipio Bolivariano Angostura.



El GB Rodríguez Cepeda puntualizó que efectivos militares hallaron ocho (08) tambores de material sintético (plástico) con capacidad de 210 litros cada uno, contentivos en su interior de presunto combustible tipo gasoil (diésel) para un total de 1.680 litros.

El caso fue notificado a la fiscalía Tercera con competencia de Material Estratégico del Ministerio Público en el estado Bolívar.

NOTA DE PRENSA

