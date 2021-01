GNB desmantela grupo delictivo de tráfico de medicinas en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana mantiene su ardua lucha por combatir el contrabando, logrando la captura de tres ciudadanos integrantes de una red que traficaba medicinas en el estado Bolívar.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda, Comandante de la Zona N° 62 de la GNB, quien cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón Comandante General de la GNB, informó del procedimiento que fue realizado por efectivos militares del Destacamento N° 621 en el Punto de Atención al Ciudadano “Marcella” de Ciudad Bolívar, aprehendiendo a dos mujeres y un hombre por presunto contrabando de medicinas.

Estos sujetos viajaban desde Puerto Ayacucho Estado Amazonas hasta Ciudad Bolívar, a bordo del vehículo de transporte público, llevando en su equipaje gran cantidad de medicamentos: 1.312 blíster para un total de 13.120 pastillas e insumos de origen colombiano sin presentar ningún tipo de documentación que avalará su legalidad ni permisología sanitaria que proteja al consumidor venezolano.

El GB Rodríguez Cepeda indicó que los detenidos identificados como William ****rez, ****ka Rodríguez Padrón y **** **** Williams integraban una banda delictiva dedicada a la comercialización de medicinas en el mercado ilegal.

El caso fue enviado a la Fiscalía 2º del Ministerio Público, para que ejecute las acciones pertinentes.

