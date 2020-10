GNB desmanteló banda dedicada al robo de material estratégico en el Edo. Bolívar

Como parte de las acciones para el combate del tráfico de material estratégico, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, capturaron a tres sujetos integrantes del grupo delictivo «Los Gatilleros» dedicado al robo, hurto y extracción de materiales estratégico.

Así lo informó El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, quien cumpliendo instrucciones del Comandante General de Guardia Nacional Bolivariana, MG Fabio Zavarse Pabón, lograron la desarticulación del grupo delictivo quienes fueron aprehendidos dentro de una subestación eléctrica ubicada en las instalaciones de la Empresa Básica Sidor.

Incautándoles varios rollos de cable trifásico, modelo 4×10 y tres (03) Facsímiles de arma de fuego.

El G/B Rodríguez Cepeda detalló que los detenidos fueron identificados como: Rubén José Manrique Rodríguez, Ezequiel Antonio Guevara y Marcelino Antonio Marcano.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

