GNB desmanteló banda delictiva “Los Wander” dedicada al tráfico de material estratégico

Durante el despliegue de seguridad en el sector El Rosario del municipio Caroní, una banda delictiva dedicada al tráfico ilícito de Material Estratégico fue desarticulada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con la detención de sus cuatro integrantes.

Así lo dio a conocer el GB Adolfo Rodríguez Cepeda quien detalló que en el procedimiento realizado por militares del Destacamento N° 625, quienes durante el procedimiento lograron retener un vehículo marca Ford 350, color Blanco, placas A*****M donde transportaban cuarenta y dos (42) barras de metal de vía férrea, dos (02) equipos de oxicorte, un (01) motor trifásico de 40 HP y dos (02) generadores eléctricos.

Añadió que de igual forma se le incautaron tres (03) arma de fuego tipo escopeta calibre 12mm, seis (06) cartuchos calibre 12mm.

El GB Rodríguez Cepeda identificó a los ciudadanos detenidos como: **os Emilio **mez Rodríguez, ***é José Ro***uez Méndez, ***s Gregorio *ja Pag**ola, y C** Alberto *ena**s F*

El caso fue puesto a la orden de la fiscalía tercera del Ministerio Público en el Bolívar.

