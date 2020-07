GNB desmanteló campamento clandestino de combustible a la ribera del río Orinoco en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Mediante arduos patrullajes fluviales, fue desmantelado un campamento clandestino de combustible ubicado en el sector Polvorín a la ribera del rio Orinoco en el municipio Caroní.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el marco de la operación «Escudo Bolivariano III-2020 durante labores de patrullaje, búsqueda y escudriñamiento en territorio fluvial y terrestre fue hallado un campamento clandestino dedicado a la extracción y almacenamiento de combustible, el cual era sustraído mediante una toma ilegal de combustible perteneciente a la empresa básica del estado CVG-Ferrominera del Orinoco.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que durante el procedimiento se incautaron 04 Curiaras sin matrículas, 01 motor fuera de borda de 40hp Mercury, 01 arma tipo Flower, 06 recipientes de material sintético con capacidad de 210 litros, 01 recipiente de material sintético con capacidad de 70 litros, 08 Recipientes de material sintético con capacidad de 20 litros y 1.490 litros de combustible tipo gasoil.

«Gracias a la pronta acción de nuestros centinelas fluviales se logró desarticular este depósito de combustible, combatiendo a las mafias que lo trafican al territorio Guyanés, destruyendo nuestros recursos y la economía del país», refirió el Comandante de Zona N°62