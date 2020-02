GNB desmanteló casino clandestino en Ciudad Guayana estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante labores de patrullaje efectivos militares del Comando de Zona N° 62, retuvieron 13 máquinas de casino, 14 cajas de cerveza de distintas marcas, 24 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas y clases, en un establecimiento que servía como lugar de juego clandestino ubicado en la población de Ciudad Guayana, municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante el procedimiento realizado por efectivos del Destacamento N° 625, fue detenido el ciudadano Jhonnel Yepez Agreda (30) quien fungía como encargado del local sin poseer permisología para el funcionamiento de máquinas de casino ni expendio de bebidas alcohólicas.

Dos detenidos con armas de fuego

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana, fueron capturados los ciudadanos Orlando Caravallo Wuilker de 19 años conocido como “El Zurdo” a quien le incautaron 01 facsímil de arma de fuego, y al ser chequeado por el Sistema de Información Policial (Siipol) presentó registro policial por porte ilícito de arma de fuego, igualmente fue detenido el ciudadano Denny José Durán de 50 años de edad alias “El Pure” quien al ser chequeado por el Sistema de Información Policial (Siipol), presentó registro policial por robo.

El comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda refirió que fue notificado el Ministerio Publico por dicho procedimiento para que ejecute las diligencias pertinentes.

