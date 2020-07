GNB desmanteló depósito clandestino de combustible en la población Santa Elena de Uairén del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Un nuevo golpe al tráfico de combustible propinó la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar, con el desmantelamiento de un depósito clandestino ubicado en el sector San Rafael de la población de Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar, incautando 470 litros de combustible diesel y gasolina.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que luego de realizar labores de patrullaje e investigación, efectivos militares adscritos al Destacamento N° 623 hallaron un deposito abandonado, y en su interior encontraron un lote de envases de distintos tamaños contentivos de combustible

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

Detenido ciudadano por extracción ilegal de combustible de PDVSA

En otro procedimiento realizado por efectivos militares adscritos al Punto de atención al Ciudadano “Sisor” del Destacamento N° 625, fue capturado un ciudadano en flagrancia cuando se encontraba dentro del área de seguridad de la empresa estadal PDVSA SISOR extrayendo combustible ilegalmente.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda destacó que al detenido identificado como Luis Aparicio ****s (35) le incautaron 90 litros de combustible tipo gasolina en dos envases de distintos tamaños, los cuales había sustraído de manera ilegal de las válvulas de llenado de planta la combustible en la estatal petrolera.

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en la entidad.