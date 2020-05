GNB desmanteló GEDO dedicado a la venta ilegal de insumos médicos en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62).- El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de cuatro ciudadanos integrantes de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, que se dedicaban a comercializar material clínico e insumos médicos hurtados del Hospital Centinela Reyes Zurita de la población Santa Elena de Uairén del estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Destacamento N°623, quienes aprehendieron en flagrancia a los ciudadanos Luis Irwin Noriega Parra (34), Luis Alfredo Martínez (42), Keriana de los Ángeles Maneiro Gutiérrez (28) Gabiola Emperatriz Bracho Lucena (23).

«Luego de realizar investigaciones sobre la venta de insumos para la descontaminación y prevención del Covid-19 se procedió a dar captura a estos ciudadanos «, refirió el G/B Rodríguez Cepeda.

El Comandante de Zona N°62 refirió que entre lo incautado destacan 09 envases de Hipoclorito de Sodio líquido al 5,25%, marca Tower Clean contentivos de 3.785 Litros para un total de 34.065 litros, 07 envases de Jabón Líquido Antibacterial marca Clean Hands contentivos de 3.785 litros cada uno para un total de 26. 495 lts, 06 envases de Solución a base de Amonio cuaternario al 2% (Desinfectante) para un total de 22 litros, 05 envases de Desmanchador marca Vitaloxide para un total de 18. 9 lts, 02 envases de Solución Electrolítica 0,9%, contentiva de 500 ml, 20 Tapabocas quirúrgicos, 03 cajas de guantes quirúrgicos.

«Asimismo se incautó un vehículo tipo moto, Marca Keeway, modelo Horse II 150, color azul, placa AE8A82K, con la que realizaban entregas «delivery» y fue notificada la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en la entidad», manifestó el G/B Rodríguez Cepeda.

Retención de material aurífero

Durante labores de chequeo y supervisión efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «La Romana» del Destacamento N°625, retuvieron 45 gramos de material aurífero (oro) transportado sin los permisos legales correspondientes.

El G/B Rodríguez Cepeda aseguró que el material aurífero era llevado por el ciudadano Jesús Adelmo Moreno Marquez (36) quien no presentó la documentación necesaria que avala la legalidad del origen y procedencia del mismo.

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto a la orden de la Corporación Venezolana de Minería, exhortando a la población a tramitar los permisos necesarios de traslado y manejo de material aurífero en los organismos pertinentes.

