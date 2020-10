En una operación conjunta entre funcionarios del Comando de Zona Nº 35 de la Guardia Nacional Bolivariana y el Comando Antidrogas URIA-35 del estado Apure, se logró la desarticulación de un Grupo de Delincuencia Organizada dedicado al tráfico de droga en la entidad, resultando detenidas seis personas con 68 envoltorios de presunta marihuana, con un peso de 89 kilos 435 gramos.

La información fue suministrada por el Comandante de la Zona Nº 35, G/B Wilmer Octavio Herrera Manrique, quien detalló que la incautación se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano Bruzual, durante una revisión a un camión Chevrolet color blanco, placa ***V0N.

Detalló Herrera Manrique, que los envoltorios se encontraban ocultos en un doble fondo de la plataforma del camión, y eran trasladados desde la población de Mantecal hacia Acarigua estado Portuguesa.

Por este hecho fue detenido el conductor del vehículo de carga, identificado como Jesús Ramón Torres Cortez, así como otros cinco integrantes del GEDO que fueron ubicados luego de un trabajo de inteligencia.

Los detenidos responden a los nombres de José Alexander G***a **z, **ny **niel ***era Arguello, ***bel Guerrero ***ano, Dou** **oyo y **ncisco A**to ** , quienes para el momento de la captura viajaban a bordo de una camioneta Blazer color gris, placa AA*ZT.

GNB desmanteló GEDO dedicado al tráfico de droga en Apure was last modified: by

En : Noticias Nacionales