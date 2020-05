GNB desmanteló GEDO “El Rafaelito” e incautó un arma de fuego en el municipio Caroní del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 capturaron a tres ciudadanos supuestos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Rafaelito” a quienes le incautaron un arma de fuego durante un procedimiento realizado en el sector Las Misiones del Caroní, vía La Represa de Caruachi, municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda manifestó que el procedimiento fue realizado por militares del Punto de Atención al Ciudadano “La Chinita” del Destacamento N° 627 en la población de Macagua, identificando a los detenidos como Rafael Antonio Yendez Mejías de 31 años de edad, alias «El Rafaelito», Junior José Márquez Mejías de 29 años de edad, alias «El Junior Peluca» y Gabriel Antonio Márquez Mejías de 25 años de edad alias «El Gabrielito», señalados por vecinos de la comunidad de cometer robo y hurto de Vehículos, ganado y cobro de vacuna a los dueños de fincas en el sector.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que a los detenidos le incautaron un arma de fuego tipo escopeta, marca new england firearms, serial 231505 calibre 12mm, con 04 sin percutir y 02 cartuchos percutidos, 16 gramos de presunta droga denominada crispy y varias piezas y partes de un vehículo montero, color rojo, placa AG434DA el cual se encuentra solicitado según expediente nro. K-19-0071-00962, de fecha 13 de marzo de 2019 por la delegación municipal del CICPC de Ciudad Guayana. Se notificó al Ministerio Publico en la entidad.

GNB dio de baja a dos delincuentes en Macagua durante enfrentamiento

El G/B Rodríguez Cepeda informó que durante labores de patrullaje de seguridad rural en el sector Boquerón del municipio Caroní, militares del Destacamento N° 627 avistaron a un grupo de personas a quienes al darle la voz de alto abrieron fuego en contra de la comisión militar resultando heridos dos ciudadanos, a quienes trasladaron de inmediato al Hospital Dr. Raúl Leoni, falleciendo a los minutos de su ingreso.

“Nuestros centinelas se mantienen desplegados a lo largo y ancho de la población de Macagua, es por ello que cuando realizaban labores de patrullaje fueron recibidos con disparos acción, que fue repelida y que dejó como resultado el deceso de dos ciudadanos quienes las investigaciones arrojaron se encontraban solicitados por estar incursos en la investigación Nro. K-20-0368-00359 del CICPC, vinculada a un homicidio en dicha localidad, los occisos fueron identificados como “El Aquiles” y “El René” incautándole 02 armas de fuego tipo escopetas, sin marca ni serial visible calibre 16”, aseveró el G/B Comandante de Zona N° 62.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que dicho procedimiento notificado al Ministerio Público en el estado Bolívar.

