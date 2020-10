GNB desmanteló GEDO «Los Niños» dedicados a la extorsión, cobro de vacunas, invasión de fincas y robo de ganado

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de Guardia Nacional Bolivariana, MG Fabio Zavarse Pabón, informó la captura de tres ciudadanos que integraban un grupo delictivo denominado «Los Niños» en la parroquia El Palmar del municipio Caroní.

El G/B Rodríguez Cepeda, manifestó que durante labores de inteligencia realizada por efectivos militares del Destacamento N° 625 se logró la aprehensión de Yosnei David Contreras, Ángel David Moran alias «El Guai» y Pedro Luis Iguarán alias «El Niño».

Asimismo señaló que los detenidos se dedicaban a la extorsión, cobro de vacunas, invasión de fincas y robo de ganado en distintos sectores campesinos de la población.

Tres (03) armas de fuego tipo escopeta les fueron incautadas.

Reiteró que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar

