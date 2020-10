GNB desmanteló GEDO «Los R» en el estado Bolívar

Cumpliendo instrucciones del Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Fabio Zavarse Pabón, un grupo estructurado de delincuencia organizada denominado «Los R» fue desmantelado en la población de Tumeremo.

El procedimiento explicó el GB Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar, que funcionarios militares del Destacamento N° 624 dieron captura a los 4 sujetos que conforman el grupo delictivo, cuando realizaban labores de patrullaje en el sector El Pariche de Tumeremo, municipio Sifontes.

El GB Rodríguez Cepeda añadió que durante la acción efetivos militares le incautaron a los detenidos 56 gramos de presunta marihuana, 25 gramos de presunto crack, una (01) granada fragmentaria sin marca ni seriales visibles, 02 armas de fuego tipo pistola, marca glock, 05 cargadores, 13 cartuchos calibre .40 sin percutir, 59 cartuchos cal. 9 mm sin percutir y 02 vehículos tipo moto.

Para Finalizar indicó que los sujetos identificados como: Héctor Daniel Ruíz Herrera, Junior Bismar Rangel, Wilfredo Azocar Rojas y Junior Antonio Marcano, fueron puestos a la orden del Ministerio Público en la entidad.

En : Noticias Nacionales