GNB desmanteló grupo delictivo “Los Rapiditos” en San Félix

En el marco del Plan Navidades Seguras 2020 y tras labores de patrullaje funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana, desmantelan banda delictiva que se dedicaba al robo y hurto de vehículos en la localidad de San Félix estado Bolívar.

Así lo informó el Comandante de la Zona N° 62 Bolívar, GB Adolfo Rodríguez Cepeda quien detalló que en el procedimiento realizado por efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana fueron detenidos en flagrancia tres sujetos cuando intentaban robar un vehículo en el sector La Gallina de San Félix.

De igual manera puntualizó que durante la detención se les incauto un (01) arma tipo pistola (facsímil), y la retención de un (01) vehículo marca Chevrolet, Modelo Cheyenne, Color Verde, Placas A02BX4V donde se trasladaban

El GB Rodríguez Cepeda indicó que los aprehendidos responden a los nombres de ***z ***ar Enrique (29), Astudillo ***s Osmer ***niel (23) y **ar Hernán ***ías Muñoz (23) quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público en la entidad.

GNB desmanteló grupo delictivo “Los Rapiditos” en San Félix was last modified: by

En : Noticias Nacionales