La Guardia Nacional Bolivariana continúa velando por el cumplimiento del decreto presidencial al «cerco sanitario» para frenar la expansión del COVID-19 en el estado Bolívar, desmantelando una fiesta clandestina en la población de San Félix durante la semana de cuarentena radical.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB señaló que funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana realizaron el procedimiento tras recorrido de patrullaje en el Sector Brisas del Sur de San Félix.

Durante el procedimiento efectivos militares evidenciaron el incumplimiento del distanciamiento social y de las medidas de bioprotección necesarias para prevenir los contagios del coronavirus.

Asimismo indicó que en el hecho 14 ciudadanos fueron arrestados y puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

Precisó que en el sitio retuvieron dos (02) plantas de sonidos, un (01) Display, cuatro (04) cajones de música y dos (02) computadoras Canaima.

GNB detiene a 14 personas en San Félix por fiesta clandestina was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales