GNB detiene a 25 personas por participar en fiesta clandestina en Caicara del Orinoco

La Guardia Nacional Bolivariana sigue trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de la población, en su ardua lucha por combatir el contagio y propagación del coronavirus en el estado Bolívar.

Así lo indicó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón y en atención a denuncia recibida manifestó que ocho (08) mujeres y dieciséis (16) hombres fueron arrestados por alteración a la paz social, incumplir las medidas de prevención para evitar la propagación del covid-19, uso de tapabocas y el distanciamiento social.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios militares del Destacamento N° 626 quienes aprehendieron a los ciudadanos en una fiesta clandestina realizada en la calle 5 de Julio de Caicara del Orinoco, en el lugar se le retuvo, Un (01) cajón con bajo 18″, dos (02) plantas ecualizadores, una (01) computadora, y cajones con bajos 12″.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Asimismo, informó que durante labores de patrullaje en la ciudad de Puerto Ordaz, militares del Destacamento N° 625 efectuaron la detención del ciudadano Ricardo Joaquín de Azevedo Nogueira propietario del local nocturno «Camel» ubicado en el Centro Comercial Las Américas.

En el lugar se encontraban (19) personas reunidas ingiriendo bebidas alcohólicas, incumpliendo las medidas de bioseguridad como el uso del tapaboca y el distanciamiento social se retuvieron preventivamente varias cajas de bebidas alcohólicas de distintas marcas.

El caso quedó a orden del Ministerio Público por incumplimiento al Decreto Presidencial 4.160.

