GNB detiene a 3 ciudadanos con alta suma de dinero del cono monetario

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, se efectuó la detención de tres (03) ciudadanos con tres mil millones de Bolívares Soberanos en efectivo (3.000.000.000 Bs) transportados de manera oculta.

El Comandante del CZGNB-62 Bolívar G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano Peaje Guayana, efectuaron la captura de Franklin ****nez, (41) Pedro Ced***, (38) Luis Guti******, (35), quienes transportan el dinero de manera oculta en cajas de cartón, en el interior de un vehículo de carga marca Mitsubishi, modelo Canter, color blanco, placa A25***B, tipo Furgo, año 2013, procedente de Cumana edo. Sucre y con destino al Sur del estado Bolívar.

Notificó que el procedimiento fue puesto a orden del Ministerio Público del estado Bolívar.

