GNB detiene a ciudadano por comercio ilegal de material ferroso en el estado Bolívar

Como parte de las acciones desplegadas por la Guardia Nacional Bolivariana para combatir el tráfico ilícito de material estratégico en el estado Bolívar, un hombre fue aprehendido por comercializar chatarra ilícitamente en la entidad.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda informó que dando cumplimiento a instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB y en atención a denuncia interpuesta efectivos militares del Destacamento N° 625 arrestaron en flagrancia a Douglas Rafael Pulgar cuando se encontraba cortando y desvalijando equipos para obtener material ferroso para comercializarlo como chatarra.

El procedimiento fue realizado en una finca ubicada en la población de El Palmar del municipio Caroní.

Rodríguez Cepeda explicó que durante la aprehensión se efectuó la incautación de doce (12) cilindros de oxígeno, tres (03) cilindros de gas doméstico, un (01) equipo de oxicorte y dos (02) toneladas de material ferroso.

Asimismo señaló que el detenido no poseía documentación que avalara la legalidad del material y equipos retenidos, presumiendo eran objetos provenientes del delito

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

En : Noticias Nacionales