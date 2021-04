GNB detiene a ciudadano que transportaba material estratégico y combustible ilegalmente

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un ciudadano por transportar de manera oculta e ilegalmente materiales estratégicos y combustible.

Así lo informó el G/B Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar quien dando cumplimiento a las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón, detalló que efectivos del Destacamento N° 625 durante labores de revisión y chequeo de vehículos en el PAC Peaje de Guayana arrestaron a Diego Armando ****quien trasladaba en un vehículo perteneciente a una empresa de transporte de encomienda, marca Mitsubishi, modelo Canter, tipo Cava, color Blanco, año 2014, placa A***M, quince (15) láminas de cobre con medidas 1×60 mts., con un peso aproximado de 52Okgs, un (1) rollo de cable de alta tensión, con un peso aproximado de 88kgs y una (1) Pimpina plastica con setenta (70) litros de combustible tipo gasoil.

Rodríguez Cepeda señaló que dichos materiales no poseían la debida documentación que ampare su legal procedencia presumiendose sean provenientes de la comisión de delitos.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con competencia en materia de delitos contra el material estratégico.

