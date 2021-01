GNB detiene a cuatro personas por tráfico de material estratégico en Bolívar.

La Guardia Nacional Bolivariana aprehendió a cuatro personas por estar implicados en el tráfico ilícito de material estratégico de la empresa Venalum.

La información la dio a conocer el comandante de la Zona N° 62 de la GNB en el estado Bolívar, General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de garantizar la seguridad de las empresas básicas en la entidad, efectivos militares del Destacamento N° 625 durante labores de patrullaje detuvieron en flagrancia a tres hombres y una mujer en las instalaciones de la empresa Venalum.

El GB Rodríguez Cepeda informó que los ciudadanos fueron capturados sustrayendo de dicha empresa rodillos de cinta transportadora ocultos dentro de un vehículo marca Fiat, Modelo Palio, Placas: F***A.

Los detenidos quedaron identificados como Junior José ***ado, Asdrúbal José ***s y Josefina A*** Mejías, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en la entidad.

